Reggina-Acireale, ufficiale la data del recupero del secondo tempo

StrettoWeb

E’ arrivata la data ufficiale del recupero del secondo tempo di Reggina-Acireale, sospesa all’intervallo in seguito a un malore accusato dall’arbitro. Ieri il Giudice Sportivo ha confermato la banalità: la ripresa del match da quando era stato interrotto, sullo 0-1 per i siciliani e con gli amaranto in dieci per via del rosso a Racine Ba.

La partita si recupererà mercoledì 16 ottobre alle ore 15. La Reggina giocherà a qualche giorno dalla difficile gara di Siracusa di domenica, considerata già decisiva.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.