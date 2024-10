Reggina-Acireale, come funziona con i biglietti? Validità e rimborsi: la decisione del club

StrettoWeb

Il Giudice Sportivo ha confermato quella che era una banalità: Reggina-Acireale ripartirà dal secondo tempo, sul risultato di 0-1 e con l’uomo in meno agli amaranto. Questa la decisione dopo la sospensione di domenica per malore accusato dall’arbitro. Da decidere ora soltanto la data del recupero. E per i biglietti come funziona? Saranno validi, per chi li ha acquistati e vorrà assistere alla ripresa al Granillo? E chi non può farlo può rimborsarli?

Anche questa, scontata banalità. Così scrive il club in una nota ufficiale: “La Società informa che i biglietti emessi per assistere alla partita Reggina-Acireale, sospesa al termine della prima frazione a causa di un malore occorso al direttore di gara, saranno considerati validi per l’accesso allo Stadio “Oreste Granillo” in occasione della prosecuzione della restante parte di gara (data da stabilire). Saranno considerati validi anche gli accrediti disabili e stampa”.

“Per qualsiasi necessità e/o richiesta informazioni, contattare la biglietteria al seguente indirizzo mail: biglietteria@reggina1914.it. In relazione alla diretta streaming sulla piattaforma www.playreggina1914.it, chi ha acquistato la visione della gara, avrà diritto a vedere la seconda frazione. I biglietti emessi e usufruiti per entrare allo stadio non sono rimborsabili“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.