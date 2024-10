Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo aumento delle precipitazioni nel corso della sera. I dati meteorologici suggeriscono temperature miti e una leggera brezza che accompagnerà gli abitanti durante le ore diurne.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 87%, e il vento soffierà da est a una velocità di circa 7,3 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con nubi sparse che si manterranno fino all’alba.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora nuvoloso, ma con temperature in aumento che toccheranno i 21,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, scendendo al 37%. Il vento continuerà a soffiare da est, con intensità variabile tra 10 e 16 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la probabilità di pioggia aumenterà, sebbene le precipitazioni rimarranno assenti fino a questo momento. La brezza leggera accompagnerà le ore pomeridiane, rendendo il clima ancora gradevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,24 mm entro le ore serali. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, superando il 95%, e il vento continuerà a soffiare da est, con intensità che potrà arrivare fino a 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Martedì e Mercoledì si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, con massime che potrebbero superare i 22°C. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteo, in quanto il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 2 % 8.5 ENE max 8.9 Grecale 81 % 1022 hPa 5 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° prob. 11 % 11 ENE max 12 Grecale 82 % 1023 hPa 8 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° prob. 19 % 13 ESE max 19.6 Scirocco 69 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° prob. 15 % 16.6 SE max 18 Scirocco 64 % 1024 hPa 14 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° prob. 14 % 16.5 SSE max 18.8 Scirocco 66 % 1024 hPa 17 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° prob. 10 % 7.6 ESE max 9.1 Scirocco 75 % 1024 hPa 20 pioggia leggera +18.7° perc. +18.6° 0.11 mm 8.5 E max 9.9 Levante 75 % 1025 hPa 23 pioggia leggera +18.9° perc. +19° 0.14 mm 10.8 ENE max 20.4 Grecale 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:17

