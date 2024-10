Ponte sullo Stretto, il M5S: “i 15 miliardi devono andare dritti dritti in Sicilia per l’emergenza idrica”

StrettoWeb

“Ormai rimango basito davanti al menefreghismo e alle prese in giro smaccate di questo Governo che ha attribuito, nel delirante dl Omnibus, superpoteri al governatore Schifani nella gestione dei rifiuti. L’emergenza in Sicilia, e non è un segreto ormai anche a livello internazionale, non è certo quella rifiuti, ma è quella idrica. Cercherò di farmi capire meglio da Meloni e compagnia: 2 milioni di siciliani aprono il rubinetto e non c’è acqua. Cosa devono fare i siciliani per avere il minimo sindacale per poter vivere? Chiedere il risarcimento danni a Schifani? Alla Meloni?”. Lo ha affermato in una nota il senatore e segretario di presidenza e capogruppo M5S in commissione Politiche Ue di Palazzo Madama, Pietro Lorefice.

“Servono investimenti statali e strutturali, e 15 miliardi devono andare dritti dritti si in Sicilia, ma non per il Ponte sullo Stretto bensì per la conclamata emergenza idrica. Caro asse Meloni-Schifani, vogliamo chiedere direttamente ai siciliani, rispettando davvero la democrazia, come vogliono che questi 15 miliardi vengano spesi: se in un Ponte sull’acqua o nel ritorno dell’acqua nelle proprie case?”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.