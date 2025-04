Il Bergamotto di Reggio Calabria celebrato dai nuovi “Maestri dell’Arte della Cucina Italiana” a Roma davanti al Premier Meloni

StrettoWeb

Il Bergamotto di Reggio Calabria sarà ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo, grazie agli storici sostenitori d’eccezione tra i premiati con il prestigioso riconoscimento “Maestro dell’Arte della Cucina Italiana”. Tra le figure chiave dell’enogastronomia italiana, insignite di questo titolo, spiccano Iginio Massari e Franco Pepe, storici sostenitori e Ambasciatori dell’Accademia Internazionale del Bergamotto di Reggio Calabria. “Noi tutti, del Polo del Bergamotto di Reggio Calabria, con a capo l’Accademia Internazionale del Bergamotto, esprimiamo grande soddisfazione per questo importante riconoscimento”, si legge nella nota dell’Accademia.

Il titolo di “Maestro dell’Arte della Cucina Italiana” è stato istituito con la Legge 59 del 19 aprile 2024, nota anche come “Legge Massari”, fortemente voluta dal Maestro Iginio Massari e sostenuta dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane e tramandarne il sapere.

In estate il Campionato del Bergamotto in Pasticceria al 25° Bergafest

Questo nuovo riconoscimento rafforza ulteriormente il ruolo del Bergamotto di Reggio Calabria nel panorama gastronomico internazionale. Le celebrazioni per questo straordinario agrume non si fermano qui: per l’estate 2025 è in programma un evento senza precedenti, il primo Campionato del Bergamotto in Pasticceria. Organizzato dall’Associazione APEI sotto la guida di Iginio Massari, il campionato si svolgerà dal 18 al 20 luglio a Reggio Calabria, in occasione del 25° BergaFest, sul suggestivo Lungomare Falcomatà. I pasticceri professionisti, reggini, calabresi e dall’Italia tutta, si sfideranno in quattro categorie – lievitati, gelati, torte da forno e torte gelato – tutte con il bergamotto come ingrediente principe. Sarà un’occasione unica per celebrare la versatilità di questo agrume e promuovere l’eccellenza italiana.

Poiché l’Accademia Internazionale del Bergamotto è molto più di un movimento culturale: è un vero e proprio faro di eccellenza, dedito da oltre venticinque edizioni a promuovere un tesoro reggino e italiano. Al centro del suo impegno c’è il BergaFest, un evento annuale che celebra il bergamotto, un agrume di straordinario pregio, capace di coniugare tradizione, innovazione e ricerca scientifica, e che incarna l’oro verde della nostra terra nel mondo.

Ogni anno, l’Accademia sceglie con cura figure di spicco – gli Ambasciatori – provenienti da ambiti tanto variegati quanto la ricchezza del bergamotto stesso. Queste personalità, che spaziano dalla cultura al gusto, dalla ricerca scientifica e medica all’imprenditoria, dalle tradizioni ai media, sono ambasciatrici di un sapere e di una passione che hanno contribuito a diffondere, con dedizione e orgoglio, la conoscenza di un prodotto simbolo di eccellenza italiana.

L’Accademia Internazionale del Bergamotto, nelle varie edizioni, ne testimonia il valore, raccogliendo le storie e le imprese di questi illustri ambasciatori, il cui ruolo è stato fondamentale nel posizionare il Bergamotto di Reggio Calabria non solo come un eccellente prodotto agricolo, ma anche come un simbolo di innovazione e bellezza culturale a livello globale.

Ad arricchire ulteriormente questo percorso di eccellenza, ogni edizione del BergaFest introduce iniziative speciali e premi, tra cui la rinomata “Tabacchiera d’Oro”. Questo riconoscimento onora quegli individui e realtà che hanno dato un contributo determinante nel valorizzare il bergamotto, rafforzandone il legame con l’identità culturale e scientifica italiana.

In sintesi, l’Accademia Internazionale del Bergamotto e il suo BergaFest rappresentano un punto di riferimento imprescindibile: un connubio perfetto tra tradizione e modernità, capace di esaltare un patrimonio agricolo e culturale che supera i confini regionali, consolidando il bergamotto come un’icona di eccellenza italiana nel mondo.

L’Accademia Internazionale del Bergamotto alla cerimonia di Palazzo Chigi: gli insigniti del titolo

Quindi, l’Accademia Internazionale del Bergamotto e il Bergamotto di Reggio Calabria, sono stati ben rappresentati alla cerimonia di consegna del premio che si è svolta nel cortile d’onore di Palazzo Chigi, alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle principali associazioni di categoria e di una delegazione di studenti degli istituti agrari e alberghieri di Roma, sottolineando il forte legame tra i professionisti premiati e le nuove generazioni.

Tra gli otto insigniti del titolo figurano nomi illustri: Iginio Massari, per l’arte della pasticceria; Carlotta Fabbri, per l’arte della gelateria; Franco Pepe, per l’arte della pizza; Carlo Petrini, per l’arte della gastronomia; Piercristiano Brazzale, per l’arte casearia; Maria Francesca Di Martino, per l’arte olivicola; Riccardo Cotarella, per l’arte vitivinicola; Massimo Bottura, per l’arte della cucina.

Questo prestigioso riconoscimento colma una lacuna storica, poiché fino ad oggi non esisteva un titolo ufficiale per i maestri dell’enogastronomia italiana. Oltre a ricevere una medaglia di bronzo, una spilla e un fregio realizzati dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, i premiati avranno l’opportunità di insegnare negli istituti specializzati, contribuendo alla formazione delle future generazioni di professionisti.

Nel suo intervento, Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di dare il giusto merito a chi contribuisce alla reputazione dell’Italia nel mondo, definendo i premiati “simboli, patrioti e ambasciatori” del nostro Paese. Il Ministro Lollobrigida ha invece rivolto particolare attenzione agli studenti, spronandoli a seguire le orme dei Maestri premiati. Il Polo del Bergamotto di Reggio Calabria continua così la sua missione di valorizzazione di questo straordinario frutto, con il sostegno di grandi nomi dell’enogastronomia italiana. Un altro passo avanti per far conoscere al mondo il profumo e il sapore inconfondibile del Bergamotto di Reggio Calabria.

