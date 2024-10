Orgoglio reggino, lavoro e pianificazione. Mister, DS e capitano in coro: “la Domotek Volley punta ai Playoff” | INTERVISTE

StrettoWeb

Domenica si comincia ufficialmente. La Domotek Volley Reggio Calabria è pronta per la nuova stagione di Serie A3 che vedrà i reggini impegnati in trasferta in Sicilia, in quel di Modica. Nuovo campionato, nuovo roster, nuove avversarie. Ma la Domotek Volley Reggio Calabria riparte da due punti fermi, grandi protagonisti della cavalcata della scorsa stagione: il mister Antonio Polimeni e il capitano Domenico Laganà. Reggino doc, pronti a guidare il team assemblato dal DS Cesare Pellegrino verso i Playoff per la Serie A2.

Un obiettivo ambizioso che i protagonisti della Domotek Volley hanno svelato ai microfoni di StrettoWeb nella notte magica dell’Altafiumara in cui è stata presentata la squadra (FOTO e INTERVISTE).

La grinta di mister Polimeni

In A3 sarà da sudare ma mister Polimeni sa di avere a disposizione una squadra combattiva e vogliosa di fare bene. “Lo spirito c’è e la cattiveria pure“, sottolinea Polimeni che poi rivolgendo lo sguardo a Modica, prima avversaria della stagione afferma: “scenderemo in campo per combattere, la nostra è una squadra totalmente nuova, amalgamarsi in così poco tempo non è facile, loro per 5/7 sono gli stessi da 3 anni“.

Il DS Pellegrino alza l’asticella: Domotek da Playoff

Cesare Pellegrino, ex giocatore che ha calcato il palcoscenico della Serie A, nonchè ex allenatore, riparte nella nuova figura di direttore sportivo. Un onore e un onere quello di aver costruito il roster che prenderà parte alla Serie A3. Nel raccontare la genesi del nuovo roster, Pellegrino non nasconde le ambizioni del team reggino: “puntiamo ai Playoff, tutto quello che verrà dopo sarà tanto di guadagnato“.

Capitan Laganà: l’orgoglio reggino di portare la Serie A in città

Domenico Laganà, capitano della Domotek Volley e reggino doc, sente doppiamente la responsabilità e l’entusiasmo di guidare Reggio Calabria nella nuova categoria. “Riportare Reggio in Serie A dopo tanti anni è bellissimo. La preseason è andata bene, mese intenso, abbiamo lavorato per essere pronti all’esordio. Andare oltre i Playoff? Vogliamo far parlare il campo, c’è sempre da migliorare, non ci poniamo obiettivi. I tifosi saranno l’uomo in più, li aspettiamo numerosi“, ha dichiarato il capitano.

