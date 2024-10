La notte magica della Domotek Volley all’Altafiumara: “porteremo qui l’Italia del Volley” | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, le facce trasudano emozione e la location è splendida. La Domotek Volley si presenta in grande stile presso l’Altafiumara Resort di Villa San Giovanni. Una serata di gala che, a due giorni dall’esordio in campionato, regala una passerella importante a quelli che saranno i protagonisti di una stagione che si preannuncia entusiasmante.

La Domotek Volley Reggio Calabria sta per riportare lo sport reggino in una categoria che ha la lettera A davanti. Domenica 13 ottobre, la squadra guidata da mister Antonio Polimeni giocherà in trasferta a Modica nella prima giornata di Serie A3.

Dopo la presentazione di Piazza Castello delle scorse settimane, nella quale la squadra ha ricevuto l’abbraccio della città, la location dell’Altafiumara Resort è stata scelta per presentare roster, staff tecnico e quadri dirigenziali alla presenza degli sponsor. L’evento, presentato da Peppe Caridi, direttore di StrettoWeb, giornale che da quest’anno è media partner della Domotek Volley, ha visto ‘sfilare’ capitan Laganà e tutti i pallavolisti che compongono il roster.

Grande emozione per mister Polimeni, reggino doc, pronto a riassaggiare la Serie A e a farlo con la squadra della sua città. Emozione condivisa dal resto dello staff tecnico e dalla dirigenza, con in testa il presidente Giuseppe Polimeni, la vicepresidente Teresa Vazzana, il direttore generale Marco Tullio Martino, il ds Cesare Pellegrino, e il team manager Mirko Crucitti. Orgoglio della partnership i vertici dell’Altafiumara che, nelle figure del direttore Gennaro Di Meo e del Supervisor Gaetano Bevacqua hanno fatto gli onori di casa.

La soddisfazione del direttore generale Marco Tullio Martino

Marco Tullio Martino, direttore generale della Domotek Volley Reggio Calabria, ha espresso la sua soddisfazione per i 57 sponsor che hanno deciso di ‘fare squadra’ insieme alla Domotek Volley. Allo stesso tempo, la mission parallela al risultato sportivo è quella di mostrare l’immagine più bella di Reggio Calabria in tutta Italia.

“Siamo qui per celebrare coloro i quali sono i veri protagonisti di questo movimento. Le aziende che sono oggi qui presenti sono la tangibile testimonianza del fatto che c’è veramente voglia di crescere 360°, con lo sport, per migliorare nel nostro piccolo la società, questa città che ha bisogno di positività. – ha dichiarato Martino – Vedo qui persone positive, che hanno creduto nello sport, in questo gruppo, in questa società che ha proposto questo spettacolo che cerchiamo di mettere in piedi ogni domenica. Cerchiamo di far divertire tifosi, addetti ai lavori, chi ha creduto in noi dalla prima azienda a chi questa mattina ci ha dato l’ultima stretta di mano. Siamo dei sognatori, sogniamo che si possa crescere sempre di più. Grazie a ognuno di voi perché siete voi che rendete possibile tutto questo.

Domenica esordiremo in Serie A3, quello che volevamo tutti fin da quando è nata questa società nel luglio di quasi 2 anni fa. Non vediamo l’ora di iniziare di iniziare un campionato che vorremmo che voi tifosi viviate da protagonisti insieme a questi ragazzi. Ringrazio Valeria Pellegrino, artefice di questa partnership, la prima che ha creduto che si potesse creare questa unione che si è rivelata poi vincente. Grazie al resort Altafiumara porteremo qui a Reggio Calabria praticamente l’Italia del Volley di Serie A3: città come Napoli, Lecce, Salerno, Campobasso, saremo fieri di ospitarle in questa meravigliosa struttura con tifosi, amici, parenti delle squadre ospite. Saremo orgogliosi di far conoscere, nel nostro piccolo, l’intero territorio”.

Il ruolo di Altafiumara Resort al fianco di Domotek Volley

Tanti gli sponsor che hanno deciso di dare fiducia alla Domotek Volley in vista della nuova stagione di Serie A3. Fra di essi c’è anche lo stesso Altafiumara Resort che ha ospitato l’evento e che, nel corso della stagione, sarà la base di appoggio per tutte le squadre ospiti che, da tutta Italia, verranno a giocare a Reggio Calabria.

Il direttore Gennaro Di Meo ha sottolineato la volontà di Altafiumara di contribuire alla promozione turistica del territorio reggino: “abbiamo sposato questo progetto per mostrare all’Italia intera e al mondo la nostra Calabria. Noi ci occupiamo di ospitalità, lo sport rappresenta il volano per la promozione turistica, vogliamo essere parte integrante del territorio con squadra, sponsor, società e popolazione per far conoscere la vera Calabria, quella fuori dai giornali. Vogliamo far vedere cosa sappiamo fare. Il G7 ci ha dato una vetrina internazionale, ma noi dobbiamo partire anche da questi eventi sportivi per farci conoscere. Ho percepito il senso di appartenenza di questa società, questa squadra a questo territorio: qualcosa che dovremmo avere tutti“.

Gli ha fatto eco il supervisor Gaetano Bevacqua: “quando sono stato contattato da Valeria Pellegrino non ho esitato un attimo a sposare questo progetto della famiglia Polimeni e dell’intera città di Reggio Calabria. I mio obiettivo è sempre quello di continuare a scalare, non arrivare mai. Sono partito da una baracchetta in legno sulla spiaggia che vendeva panini, oggi mi ritrovo in una struttura che ha ospitato il G7.

Sono orgoglioso di sposare questo progetto. Credo nello sport di Reggio Calabria ma anche nelle belle persone, quelle che credono motivo di sviluppo e di crescita in questa martoriata Calabria che ha bisogno di queste persone. In campo ci sono gli atleti, ma anche noi sponsor che dobbiamo fare rete, siamo 57, l’anno prossimo speriamo di essere il doppio. Io vi seguirò per tutto il percorso fino alla A“.

Mister Polimeni: “patriottici verso il nostro territorio”

Molto emozionante il discorso di mister Polimeni: “è un onore essere qui dopo un anno dalla nostra nascita. Siamo ai nastri di partenza. Un campionato che per noi rappresenta un orgoglio. Siamo reggini, del Sud. Siamo patriottici nel voler innalzare il nostro territorio. Ringrazio i nostri sponsor, ‘pochi’… 57. Per noi è emozionante.

Voglio ringraziare i giocatori che hanno deciso di sposare questo progetto, consci di avere a che fare con una proprietà che ha mantenuto le attese e la parola. Ci siamo tuffati in questa catena di emozioni, con Marco e Cesare su tutti, per poter adempiere a pieno questo progetto insieme a chi lavora dietro le quinte per questa realtà. Voglio ringraziare lo staff tecnico quasi nuovo di zecca.

Voglio ringraziare tutto ciò che gira intorno a noi. Abbiamo entusiasmato parecchie persone l’annata scorsa e vogliamo continuare a farlo mostrando giocatori, staff dirigenza che non mollano mai. Voglio rammentare, infine, che siamo in una struttura che ci ha stupito fin dal primo giorno.

Voglio fare i complimenti a coloro che portano in alto la nostra bandiera, Altafiumara, vogliamo portare il nome di questa struttura ancora più in alto. Ho girato il mondo e l’Europa, una struttura del genere la invidiano tutti. Ringrazio tutti gli sponsor. Conosciamo la situazione dell’economia oggi a Reggio e in Italia, ringrazio chi ha deciso, anche a titolo personale, di affiancarci, non viviamo di diritti tv e premi, viviamo grazie a voi”.

Il ds Pellegrino fa il punto sulla squadra… e Lamp parla già dialetto

Il ds Cesare Pellegrino, artefice del roster della Domotek Volley, ha dichiarato: “ringrazio gli sponsor, senza di loro non andremmo da nessuna parte. Antonio Polimeni ha detto che siamo una società giovane e che sta correndo tanto. Mi auguro che correremo ancora per tanto tempo. Ringrazio la società che a maggio mi ha prospettato questo nuovo ruolo, da tanti anni ho smesso di giocare, ho iniziato a fare l’allenatore, oggi sono qui come direttore sportivo.

Ho lavorato per creare una squadra competitiva in questa Serie A3 molto difficile con tanti giocatori che sono scesi di categoria e nel nostro girone meridionale che è molto più forte di quello del Nord. Mi sono impegnato per creare una squadra che possa dare soddisfazione con esperti di categoria ed esordienti con DNA per fare bene. Il nostro obiettivo è quello di fare i Playoff e poi andando avanti cercheremo di fare il meglio possibile. Ci sono le basi per fare bene. Ci sono ragazzi confermati dal campionato vinto l’anno scorso. La squadra ci sta dando già molte soddisfazioni in allenamento, l’adrenalina del campo è un’altra cosa, aspettiamo l’esordio di domenica”.

Poi una battuta sull’atteso talento americano Kevin Lamp: “per la prima volta Kevin Lamp affronterà il campionato italiano in una lega europea, sta imparando qualche parola di italiano e di dialetto com’è giusto che sia. Mi sento una grossa responsabilità addosso. La pallavolo maschile a Reggio mancava ad alti livelli da 38 anni, è un’occasione per riempire la splendida location del PalaCalafiore con tanto pubblico“.

Il team manager Mirko Crucitti: “vogliamo far dire a Reggio Calabria ‘ce l’abbiamo fatta'”

Mirko Crucitti team manager, ha chiuso la serata con la sua analisi del gruppo Domotek: “ringrazio sia la dirigenza della Domotek Volley e la proprietà. Tutti noi dirigenti facciamo anche altro nella vita, ma nessuno di noi riuscirebbe a vivere senza la pallavolo. I nostri atleti hanno la pallavolo nel DNA, se mancano dal campo per qualche giorno consecutivo hanno un mancamento perché vorrebbero starci sempre. Sono ambiziosi come la società che in un anno arriva a toccare la Serie A.

Vedo che i reggini hanno integrato fin da subito tutti gli altri, ci sono anche alcuni che vedo ‘più reggini’ dei reggini stessi! L’integrazione è riuscita. Con questo clima speriamo di riuscire ad affrontare il campionato al meglio. Spero che i ragazzi riescano a dare uno spettacolo che Reggio Calabria merita, la città ha bisogno di questi eventi, dello sport, di dire ‘ce l’abbiamo fatta’“.

