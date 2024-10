Maglie da… Serie A! Presentate le nuove divise della Domotek Volley 2024-2025 | FOTO

StrettoWeb

La Domotek Volley Reggio Calabria scalda i motori. Ci siamo quasi, la nuova stagione sta per iniziare e i reggini sono pronti a disputare la Serie A3 dopo la straordinaria promozione raggiunta sul campo nella passata stagione.

Nella serata odierna, venerdì 11 ottobre, a 2 giorni dall’esordio in campionato in quel di Modica, la Domotek Volley ha presentato il proprio roster, lo staff tecnico e i quadri dirigenziali alla presenza degli sponsor nella splendida location dell’Altafiumara Resort di Reggio Calabria. Per l’occasione, presentate anche le nuove maglie della Domotek Volley Reggio Calabria per la stagione 2024-2025.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.