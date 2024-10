Drammatico incidente stradale in Calabria: scontro frontale tra due auto, un morto e strada chiusa

StrettoWeb

Lungo la strada statale 283 “delle Terme Luigiane”, a seguito di un incidente, è provvisoriamente chiuso un tratto in corrispondenza del km 25,550 a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza. Lo scontro frontale – sulle cui cause sono in corso accertamenti – ha coinvolto due veicoli provocando il decesso di una persona. La circolazione è deviata in loco.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.