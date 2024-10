Giro d’Italia 2025, i problemi con l’Albania e l’ipotesi Sicilia: la verità sulla Grande Partenza

StrettoWeb

Rinviata la presentazione del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women. Decisione improvvisa quella comunicata nella giornata odierna alla quale non ha fatto seguito né una data né una motivazione. Tante le speculazioni su quanto stia accadendo in queste ore, soprattutto circa eventuali problemi con la Grande Partenza della Corsa Rosa che dovrebbe essere effettuata in Albania.

Nelle ultime ore è circolata con insistenza l’ipotesi di uno spostamento della Grande Partenza in Italia, in particolar modo al Sud visto che la corsa vera e propria sul territorio Nazionale sarebbe dovuta partire dalla Puglia. La Sicilia è stata indicata come candidata numero 1 per sostituire l’Albania: terra di grande tradizione ciclistica, la patria di Nibali e Caruso riabbraccerebbe volentieri il Giro.

Ma questo scenario non dovrebbe concretizzarsi. Secondo le verifiche effettuate da StrettoWeb, l’organizzazione del Giro d’Italia sta lavorando per far sì che la Corsa Rosa del 2025 parta regolarmente dall’Albania. Mandare all’aria il lavoro effettuato per diversi mesi, con relativi accordi di natura politica, logistica ed economica avrebbe, del resto, del clamoroso. Nelle prossime settimane si dovrebbe avere la presentazione ufficiale. L’ipotesi Sicilia, per ora, non è da considerarsi attendibile.

