Fine 4° QT – La Viola vince 82-69

Ultimi 10 minuti tutti da vivere. Dalla media Bellomo, Castanea torna in single diti di svantaggio (66-58). Magia di Ani che spezza la marcatura in virata, poi apre per Ivanaj in angolo, piedi a posto, tripla a bersaglio (69-58). Tripla di Boccasavia (69-61). Angarica, da sotto, fastidioso ed efficace, gran bel movimento sul raddoppio (69-63).

Grande alley oop inchiodato da Istrefi per il -4 Castanea (69-65). Schiacciatona di Angarica (69-67). Tripla di Paulinus preziosissima! (72-67). Rimbalzone di Angarica che ne mette due da sotto (72-69). Floater di Ani (74-69). Clamorosa schiacciata di Cessel: uno schiaffo alla partita, bimane imperiosa! (76-69). Tripla d Fernandez, è cambiato il vento, soffia nero e arancio adesso! (79-69). Tripla di Fernandez in chiusura (82-69). Finisce qui!

