Sicilia, Castelli – Gallo: “sui termovalorizzatori va fatta chiarezza”

“Sulla questione ‘nuovi termovalorizzatori’ in Sicilia bisogna fare chiarezza. Il Senato tramite un emendamento presentato al Dl Omnibus, ha conferito poteri speciali al presidente Schifani, un’operazione che ruota attorno a 1 miliardo di euro. Fondi pubblici, dirottati dal Fondo Coesione e Sviluppo”, lo afferma l’On. Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord e l’On. Francesco Gallo, Deputato di Sud chiama Nord alla Camera dei Deputati.

“Un’operazione che non andrà ad agevolare i cittadini, nessun risparmio in bolletta, invece succederà tutt’altro, infatti, le tariffe rimarranno uguali così come riportato sul Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Urbani. Anzi il rischio è solo un aumento. Con il nostro deputato regionale Pippo Lombardo stiamo monitorando la questione in Sicilia, ma ci domandiamo se a Roma i membri del governo Meloni, da Tajani a Salvini, sono consapevoli di aver autorizzato un’operazione che non agevola i cittadini? Ribadiamo: non c’è da essere contrari o favorevoli per mera ideologia. Il tema è un altro: i siciliani non avranno vantaggi da questa operazione. A cosa serve dunque?”, conclude la nota.

