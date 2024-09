Scuole inagibili a Reggio Calabria, ecco la sede richiesta dal Melissari

StrettoWeb

E’ alta la tensione a Reggio Calabria sull’inagibilità di numerose scuole a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico. Le rassicurazioni dell’assessore Briante ed in generale dell’amministrazione comunale, non stanno calmando gli animi dei dirigenti scolastici e delle famiglie, oltre ovviamente degli studenti. Il dirigente scolastico del Melissari, la prof.ssa, Sonia Barbieri, in una lunga comunicazione ufficiale alle istituzioni cittadine, ha chiesto “l’ubicazione di tutte le classi e sezioni del Melissari presso l’edificio dell’ex Inapli sito in via Pensilvania 1/b, considerata la prossimità e vicinanza territoriale al plesso Melissari al fine di garantire un minore disagio all’utenza”.

In sostanza il plesso ha rifiutato la destinazione di Vito già decisa ed ufficializzata in Commissione da parte dell’assessore Briante. Nella missiva “si invita l’ente comunale, nella persona del Sindaco ad adottare, nel più breve termine i provvedimenti interdittivi definitivi, a seguito della predetta nota (prot.n.208725 del 28/08/2024)

– ad individuare tempestivamente l’ubicazione delle classi e sezioni del plesso Melissari per garantire il regolare avvio delle lezioni previsto per il 16/09 p.v., utilizzando come criterio prioritario ed esclusivo la vicinorietà al plesso scolastico;

– di organizzare i servizi ausiliari funzionali al trasferimento, di arredi e strumenti presso la sede ospitante individuata e il conseguente allestimento dei nuovi spazi;

-al rigoroso rispetto dei termini utili per garantire il regolare avvio delle lezioni previsto per il 16/09 p.v.;

– a predisporre tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di tutelare l’incolumità dei minori e dell’utenza coinvolti nel trasferimento di sede”.

