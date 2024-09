Scuole inagibili a Reggio Calabria: tensione in commissione, è scontro su date e manutenzioni

StrettoWeb

E’ scontro nella seduta della Commissione Controllo e Garanzia, guidata dal presidente Massimo Ripepi, sull’emergenza riguardante l’inagibilità di diverse scuole sul territorio di Reggio Calabria. Durante la riunione, sono stati auditi, l’Assessore all’Istruzione Anna Briante, l’Assessore ai Lavori Pubblici Franco Costantino e la Dirigente all’Istruzione Gerolama Daniela Roschetti. Assente il sindaco Giuseppe Falcomatà.

Il Presidente Ripepi ha, dunque, chiamato l’Amministrazione Comunale a fornire spiegazioni a seguito dell’inibizione all’accesso di vari plessi scolastici, tra cui: la Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” a Catona e il relativo distaccamento in Via Nazionale Catona, l’Istituto Secondario di I grado “Klearcos” la Scuola Primaria “Melissari” in Via Tre Mulini 23, la Scuola Primaria “Galluppi” in Via Botteghelle 1, la Scuola Secondaria di I grado “Vitrioli”, la Scuola Primaria “Frangipane” (edificio nord), il “Pythagoras” e infine la Scuola Primaria di Condera.

Scuole inagibili e la tensione sulle date

Il consigliere Beppe Sera, intervenuto durante la seduta della commissione, ha detto: “la manutenzione delle scuole è partita già dal 2016 con la rimodulazione dei Patti per il Sud, meglio essere precisi per evitare incomprensioni”. Non ci sta il consigliere di opposizione Armando Neri: “il 17 giugno il Rup ha espresso criticità all’amministrazione comunicando parte delle verifiche. Perchè l’amministrazione ha atteso fine agosto per muoversi?“. L’Assessore Costantino ha risposto: “abbiamo atteso l’ufficialità. Non si poteva giudicare sulle prima 2 fasi del controllo, alla luce del fatto che le fasi di verifica erano ben 4″. Dure le critiche del consigliere Angela Marcianò: “non c’è una progettualità seria, è tutto schizofrenico, è stata fatta una manutenzione scarsa ed insufficiente dei plessi e si è arrivata all’emergenza”. Il consigliere di Fdi, Demetrio Marino, non le manda a dire: “va fatta chiarezza. Serviva un tavolo tecnico – istituzionale già da tempo per stilare un piano di emergenza chiaro e preciso”.

Botta e risposta Veronese – Briante

E’ intervenuto anche il docente Simone Veronese, rappresentante della Uil : “da 30 anni non si fa manutenzione, è un disastro, è una vera e propria emergenza, all’amministrazione comunale dico di non scaricare le responsabilità sugli altri”. L’assessore Briante insiste: “appena avuta l’ufficialità ci siamo mossi, anche se è da marzo che stiamo monitorando la situazione delle scuole. Stiamo lavorando per avere più fondi possibili per avere scuole sicure ed efficienti. La situazione è sotto controllo e molte soluzioni sono state già trovate”.

Le lamentele dei genitori e le rassicurazioni di Versace

Per il consigliere Antonino Maiolino “l’amministrazione non ha fatto nulla, non ha partecipato a bandi per mettere in sicurezza i bambini”. Mentre per il consigliere Roberto Vizzari “tante cose suonano strane. Del problema dell’accatastamento si parla di anni, spero si agisca velocemente”. Non sono mancate le lamentele dei genitori degli alunni, invitati in commissione: “servono soluzioni altrimenti avremo problemi logistici importanti che ricadranno sulle famiglie, tenete conto tutto”. E chiedono il trasporto gratuito dei bimbi nello spostamento nei vari plessi.

Il consigliere Carmelo Versace rassicura: “c’è una forte interlocuzione tra Comune, città metropolitana e Regione Calabria. Sono stati effettuati vari sopralluoghi, sappiate che abbiamo un piano A, piano B e piano C”. Il presidente Massimo Ripepi chiede “trasparenza, chiarezza e responsabilità per risolvere efficacemente e immediatamente un problema che rischia di compromettere il diritto allo studio dei nostri giovani concittadini. Tra qualche giorno convocheremo una nuova commissione per capire le varie soluzioni”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.