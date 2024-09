Scuole inagibili a Reggio Calabria, arriva l’ordinanza ufficiale di Falcomatà: coinvolti 1.800 alunni e 105 classi

StrettoWeb

Ad una settimana esatta dall’inizio delle lezioni, arriva l’ordinanza del sindaco Falcomatà con la chiusura di 9 scuole di Reggio Calabria. Nessuna novità particolare ma l’ufficialità di ciò che già si sa da alcuni giorni e che sta creando preoccupazione tra gli addetti ai lavori, genitori e di conseguenza agli studenti. Tra l’altro, da non sottovalutare, nell’ordinanza ci sono anche i numeri di quante classi e quanti studenti saranno coinvolti negli spostamenti.

Da evidenziale che, questa mattina, ai microfoni di StrettoWeb, l’assessore alla pubblica istruzione, Anna Briante, conferma quanto dichiarato dal consigliere comunale Angela Marcianò, sui controlli in tutte le scuole: “non abbiamo fatto i carotaggi in tutte le scuole cittadine ma di certo, dove saranno ospitati i bimbi, le strutture sono sicure. Nel momento in cui accerteremo delle criticità, interverremo velocemente”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.