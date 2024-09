Scuole inagibili a Reggio Calabria, l’Assessore Briante a StrettoWeb ammette: “si, è vero, carotaggi non fatti in tutti i plessi”. E sul Carducci – Da Feltre…

StrettoWeb

L’inagibilità accertata di 9 scuole a Reggio Calabria sta creando un’enorme confusione e talvolta preoccupazione tra gli addetti ai lavori, genitori e di conseguenza gli studenti. Ad una settimana esatta dall’inizio delle lezioni, ancora nulla è ufficiale e si sta lavorando per trovare soluzioni o comunque per “accontentare” tutte le parti in causa. E’ semplice? Sicuramente no, ma comunque, chi di dovere, probabilmente, avrebbe dovuto avere la “barra dritta” sin dall’inizio per evitare tensioni, problemi organizzativi e non solo.

Ai microfoni di StrettoWeb, la gentile assessore alla pubblica istruzione, Anna Briante, spiega e conferma quanto dichiarato dal consigliere comunale Angela Marcianò, sui controlli in tutte le scuole: “non abbiamo fatto i carotaggi in tutte le scuole cittadine ma di certo, dove saranno ospitati i bimbi, le strutture sono sicure. Nel momento in cui accerteremo delle criticità, interverremo velocemente”.

La confusione sulla sede di Vito

“La dirigente del Carducci – Da Feltre ha inoltrato una sua richiesta sul trasferimento del plesso Melissari all’ex Inapli. Noi abbiamo proposto Vito ma siamo disponibili a trovare altre soluzioni che possano accontentare tutti. Stiamo lavorando giorno e notte“, rimarca l’assessore Anna Briante.

“Bus gratuiti? Non per tutti”

L’assessore Briante spiega la questione dei bus gratuiti per lo spostamento dei bimbi: “se la sede in cui gli alunni saranno spostati è lontana rispetto alla sede originale il trasporto sarà a costo zero, se il plesso dista poche centinaia di metri al momento no”.

