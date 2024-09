Sanità, la siciliana Ternullo (FI) deposita emendamenti per prorogare il piano di adeguamento antincendio

StrettoWeb

Il Senatore siciliano di Forza Italia Daniela Ternullo ha ufficialmente depositato una serie di emendamenti di carattere nazionale che riguardano tutte le strutture sanitarie italiane. Queste proposte legislative, attese da tempo e necessarie per garantire un adeguamento normativo al passo con i tempi, mirano a semplificare e prorogare i termini di adempimento per il piano di adeguamento antincendio nelle strutture sanitarie.

La normativa, a causa della pandemia da COVID-19 e delle stringenti scadenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha necessitato di una revisione urgente. Gli emendamenti, inseriti nell’Art. 7-bis del nuovo disegno di legge, indicano la proroga dei termini di adeguamento previsti dal Decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015. Le strutture sanitarie, già gravate da vincoli finanziari e operativi, sono state ulteriormente penalizzate dalle nuove condizioni dettate dall’emergenza sanitaria e dai ritardi nella programmazione del PNRR. La proposta di Ternullo proroga i termini di adempimento fino al 2029, garantendo alle strutture più tempo per completare i lavori senza compromettere la sicurezza degli operatori e dei pazienti.

“Questa proroga non rappresenta un semplice rinvio, ma un atto di responsabilità verso tutte quelle strutture sanitarie che, a causa di eventi straordinari come la pandemia, non hanno potuto rispettare le tempistiche previste. Le scadenze fissate inizialmente non possono più essere considerate realistiche, né per le strutture né per le risorse economiche stanziate fino ad oggi”, dichiara la Senatrice Ternullo.

“Le strutture sanitarie italiane, responsabili della cura di milioni di pazienti ogni anno, necessitano di risorse e tempistiche adeguate a conformarsi alla normativa antincendio, al fine di garantire un ambiente sicuro per tutti. Con questa misura noi di Forza Italia abbiamo voluto non solo portare un contributo concreto al settore sanitario, ma anche inviare un segnale chiaro e deciso. Non possiamo permetterci di abbandonare le nostre strutture sanitarie – conclude il Senatore siciliano – Ogni giorno di ritardo nell’adeguamento è un rischio per la sicurezza. Con queste proroghe, forniamo loro il tempo necessario per mettersi in regola, senza compromettere la qualità dei servizi offerti”.

Gli emendamenti depositati hanno già raccolto il sostegno di numerose realtà sanitarie e rappresentano una tappa cruciale per l’evoluzione normativa del settore, specie perché c’era molta attesa degli addetti ai lavori affinché si regolamentasse una normativa che, a causa di eventi straordinari come la scorsa pandemia, ha subito un drastico ridimensionamento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.