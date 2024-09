Salernitana-Catanzaro, al via la prevendita: info e prezzi per il settore ospiti

StrettoWeb

La nota della Salernitana relativa alla vendita dei tagliandi del settore ospiti: “L’U.S. Salernitana 1919 informa che a partire dalle ore 10:00 di lunedì 23 settembre saranno in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti per la gara Salernitana-Catanzaro. È possibile acquistare i tagliandi per la Curva Nord inferiore online a questo link e presso i punti vendita TicketOne al costo di € 12,00 + 2,00. La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 28 settembre e non prevede limitazioni”.

Così in una nota il club giallorosso che a sua volta rilancia la news della Salernitana in merito alla prevendita del match che si giocherà domenica pomeriggio alle ore 15.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.