Reggio Calabria, ufficiali i concerti per Festa di Madonna: l’affronto Fedez proprio la sera della processione!

Il Comune di Reggio Calabria ha ufficializzato questa mattina a Palazzo San Giorgio il programma degli eventi musicali, i concerti, che accompagneranno l’attesissima e tradizionale Festa della Madonna della Consolazione. Falcomatà è andato dritto come un treno sulle sue convinzioni e, ignorando la bufera sollevata da numerosi parroci e tanti cittadini, ha confermato l’esibizione di Fedez, con una sorta di affronto: non solo il controverso personaggio verrà accolto a Reggio Calabria, pagato con soldi pubblici, per la Festa religiosa dedicata alla Madonna, ma si esibirà nel giorno clou delle celebrazioni religiose, poche ore dopo la processione, nella serata di martedì 17 settembre.

Gli altri artisti che si esibiranno sono l’11 settembre Valerio Lundini, il 12 settembre Ron, il 13 settembre Matthew Lee, il 14 settembre Max Gazzè, il 15 settembre Paolo Belli, il 16 settembre Goran Bregovic. Tutti i concerti saranno sul Lungomare, ma non all’Arena dello Stretto che (giustamente) è stata assegnata al ben più importante e prestigioso Reggio Film Fest che aveva ampiamente ottenuto l’ok dell’area con ampio anticipo. Per questi concerti dedicati alla Festa, il palco a piazza Indipendenza: la via Marina rimarrà quindi chiusa al traffico per una settimana.

Per la prima volta nella storia dell’Amministrazione Falcomatà, il programma dei cantanti della Festa viene annunciato con ampio anticipo, i concerti gratuiti sono numerosi e anche autorevoli. Un’organizzazione perfetta macchiata dalla scelta di portare Fedez, ampiamente noto come blasfemo proprio nei confronti della Madonna, in occasione delle celebrazioni dedicate alla Madonna della Consolazione che unisce la città. Con Fedez, invece, Falcomatà – che dal suo ritorno a Palazzo San Giorgio dopo la sospensione per il processo Miramare estromesso la Curia dalla Commissione Feste – divide ancora una volta i reggini.

