Reggio Calabria, ancora un pastrocchio del Comune: Arena dello Stretto assegnata a due eventi per le stesse date! E’ caos

Il Comune di Reggio Calabria ha confezionato l’ennesimo pasticcio dell’estate reggina, ultimo di una grande serie di gaffe, ritardi e disorganizzazioni tra concerti annunciati e poi smentiti dagli artisti, programma stagionale annunciato addirittura a fine luglio dopo che più di metà estate era già trascorsa, e controversie sulle location. Proprio le location degli eventi continuano a creare problemi nella cattiva gestione di Palazzo San Giorgio: tutti, ovviamente, vogliono l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, ma il Comune non riesce ad essere netto nelle scelte e dare le dovute priorità.

A luglio, ad esempio, aveva promesso l’Arena al Museo del Bergamotto per il Festival del Bergamotto, ma poi c’era Sky Sport e quindi ha spostato il BergaFest nel parcheggio adiacente la stazione Lido, creando malumori e problemi organizzativi in quanto ha comunicato la nuova location soltanto pochi giorni prima dell’evento. Adesso sembra ripetersi lo stesso copione, con la differenza che stavolta a farne le spese potrebbe essere uno degli eventi più attesi, importanti e autorevoli dell’intera stagione reggina.

Già da due settimane, infatti, sono state ampiamente annunciate le date del Reggio Film Fest – Festival dello Stretto di Messina, arrivato alla sua 18ª edizione. Numerosi i comunicati stampa ufficiali dell’organizzazione: si svolgerà dal 10 al 14 settembre all’Arena dello Stretto e nella vicinissima Villa Zerbi. E’ un evento storico focalizzato sulla cinematografia con ospiti di primissimo piano a livello nazionale, una serie di anteprime, mostre inedite, presentazioni di libri e un legame viscerale con Messina per un evento di livello interregionale basato sulla cultura. L’organizzazione ha già evidenziato come a condurre il Film Fest sarà la grande attrice Vicky Catalano, ma tra gli ospiti – come sempre accaduto nel corso degli anni – sono attesi personaggi di altissimo calibro e di caratura internazionale. E anche la logistica è già tutta programmata, con tutti gli adeguati service e ciò che comporta l’organizzazione di un evento del genere.

Ebbene, ieri sera il noto agente musicale Ruggero Pegna ha annunciato lo svolgimento di un altro evento, denominato Reggio Live Fest, dall’11 al 17 settembre sempre all’Arena dello Stretto. Un evento inedito, per la prima volta in città, che prevede un concerto a sera e che verrà presentato da Falcomatà a Palazzo San Giorgio nella giornata di sabato. Non è mancato subito un commento: “Ma veramente all’Arena dello Stretto è stato da tempo comunicato lo svolgimento del Reggio Film Fest 18 ^ edizione …“, e Ruggero Pegna ha risposto: “evidentemente non è nei giorni 11, 12 e 13 settembre, perché ci sono 3 concerti del REGGIO LIVE FEST!“.

Come andrà a finire? Cosa ci sarà davvero all’Arena dello Stretto e dove verrà dirottata la manifestazione che il Comune considera di serie B? Non sarebbe stato più opportuno spalmare questi eventi nel corso dei mesi, anziché concentrare tutti gli eventi dell’estate reggina tra agosto e settembre nell’aberrante convinzione che tutto in questa città ruoti intorno alla Festa della Madonna della Consolazione, a maggior ragione adesso che con Ryanair abbiamo migliaia di presenze turistiche per tutto l’anno? E a fronte di un evento del calibro del Reggio Film Fest, non sarebbe stato più corretto dire a chiunque altro – a maggior ragione se si tratta di semplici concerti – sin dal primo momento che avrebbero avuto assegnata un’altra location quale piazza Castello o piazza Duomo o – se si tratta di grandi artisti che possono portare migliaia di spettatori – piazza del Popolo, senza compromettere dopo 18 anni il successo di un evento storico e importante che merita la vetrina migliore possibile?

