Reggio Calabria, bufera su Fedez per la Festa dedicata alla Madonna. Don Giovanni: “che messaggio diamo? Abbiamo bisogno di altro”

Secondo le indiscrezioni rimbalzate in città negli ultimi giorni, uno dei protagonisti delle celebrazioni per Festa di Madonna a Reggio Calabria potrebbe essere nientepopodimeno che Fedez, controverso personaggio che ha sempre fatto discutere per i suoi comportamenti. La scelta, ancora solo ipotizzata, sta già scatenando l’ira di tanti in quanto l’ex marito di Chiara Ferragni non è ben visto da più settori della società. A prendere una dura posizione pubblica è stato nelle ultime ore il noto e giovane parroco reggino, don Giovanni Zampaglione, che sui social ha scritto: “Ho letto che Fedez verrà a R.C. in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Ss. della Consolazione. Che messaggio darà ai nostri giovani e alla gente????? P.s. Mi ricordo del signor Fedez che per provocare ha messo il topolino al posto del Crocifisso….Che tristezza!!! Reggio merita altri artisti!!!!“.

Il parroco tempo fa aveva commentato uno dei tanti casi di Fedez che aveva fatto scalpore postando sui social una foto in cui indossava una croce blasfema con Topolino crocifisso. Adesso Zampaglione giustamente chiede come possa venire a Reggio proprio per Festa di Madonna, un personaggio come Fedez che da sempre prende in giro la fede religiosa.

