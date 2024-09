Reggio Calabria, il PD sul laboratorio di analisi di Via Willermin che rischia la chiusura

StrettoWeb

“Roberto Occhiuto rimetta il centro pubblico di via Willermin, a Reggio Calabria, nella rete territoriale dei Laboratori analisi, poiché lo stesso è ad oggi escluso da un datato ma vigente decreto commissariale. Al commissario alla Sanità calabrese chiediamo, dunque, che con un nuovo decreto ricomprenda nella rete in questione questa struttura di eccellenza, già punto di riferimento per la lotta al Covid nei due anni di pandemia e già beneficiaria di interventi pubblici di ammodernamento di macchinari e locali”. Così il Partito democratico di Reggio Calabria che in una nota aggiunge: “Di recente, l’Asp di Reggio Calabria ha ripreso a discutere su quella remota riorganizzazione dei Laboratori analisi prevista dal riferito decreto commissariale, divenuta inattuale e rimasta lettera morta per le forti contestazioni dell’epoca”. “Allo stato – evidenziano i dem – il Laboratorio analisi di via Willermin rischia la chiusura”.

