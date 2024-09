Reggio Calabria, due lettrici di StrettoWeb: “ringraziamo l’OBI del GOM, è eccellenza preziosa”

StrettoWeb

Due lettrici di StrettoWeb, Enza Mascaro e Caterina Mascaro hanno inviato alla Redazione di StrettoWeb una lettera di ringraziamento al reparto OBI dell’ospedale di Reggio Calabria per il trattamento riservato al padre. Ecco la lettera: “doveroso riconoscere quando ci si trova di fronte a strutture d’eccellenza. Non ci sono parole per descrivere le attenzioni ricevute a mio padre, accolto e assistito nel reparto di OBI dell’ospedale di Reggio Calabria. Ringraziamento particolare, vanno al primario Dott. Costantino, per la sua professionalità nel dirigere un reparto di primo soccorso. Tutta la mia gratitudine anche ai dottori Fava e Caridi per la loro professionalità e per la grande umanità che ci hanno mostrato al momento del ricovero”.

“Ringrazio anche la caposala, gli infermieri e tutti gli operatori. È doveroso ringraziare soprattutto gli OSS Dell OBI, il loro lavoro fatto con umiltà e umanità. Xkè si prendono cura dei malati, soprattutto quelli senza assistenza. Che si vedono, accuditi come in una famiglia e anche nei momenti di maggiore sconforto, non ti fanno mai sentire solo. Questo reparto è un’eccellenza che dobbiamo mantenere e sostenere per tutti coloro che necessitano di cure. Grazie a tutti. GOM di Reggio Calabria, OBI Reggio Calabria”.

