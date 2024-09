Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani venerdì 6 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Trapani per Venerdì 6 Settembre prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà scarsa, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai +27°C. Nel corso della mattinata, la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i +30°C verso le ore 10:00. La velocità del vento sarà leggera, con brezze che soffieranno principalmente da nord.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +32°C. Il vento sarà ancora leggero, con brezze che arriveranno da diverse direzioni.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai +27°C. Il vento sarà sempre leggero, proveniente principalmente da sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Trapani indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e venti leggeri da diverse direzioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +25.6° perc. +26.2° Assenti 6.1 S max 7.5 Ostro 75 % 1012 hPa 5 nubi sparse +25.7° perc. +26.2° Assenti 5.7 ESE max 6.2 Scirocco 71 % 1012 hPa 8 cielo sereno +28.3° perc. +30.2° Assenti 8.4 NE max 8.3 Grecale 62 % 1012 hPa 11 cielo sereno +29.9° perc. +32.7° Assenti 3.8 O max 12.6 Ponente 60 % 1012 hPa 14 cielo sereno +27.6° perc. +29.9° Assenti 4 N max 6.3 Tramontana 70 % 1012 hPa 17 cielo sereno +27.6° perc. +30° Assenti 2.2 O max 5.9 Ponente 71 % 1012 hPa 20 cielo sereno +27.4° perc. +29.8° Assenti 8.4 SE max 10.7 Scirocco 71 % 1013 hPa 23 cielo sereno +27.4° perc. +29.2° Assenti 8.7 SE max 10.6 Scirocco 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:27

