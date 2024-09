Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 14 Settembre a Enna si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che varieranno durante la giornata. I dati indicano un inizio di giornata fresco, con valori che si alzeranno progressivamente fino a raggiungere picchi di circa 21°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che si affacceranno solo nelle ore serali. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Ovest e Nord-Ovest, con intensità che varierà da brezza leggera a brezza vivace.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno fino a 12,2°C alle prime luci dell’alba. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che toccheranno i 15,4°C intorno alle 07:00. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con velocità del vento che raggiungerà i 25,5 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cieli sereni e una leggera probabilità di nuvole sparse. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,3 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, raggiungendo i 14,2°C intorno alle 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, con venti che si attenueranno ulteriormente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un weekend all’insegna della stabilità meteo e della piacevolezza climatica.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.1° perc. +12° Assenti 16.8 ONO max 28.9 Maestrale 62 % 1014 hPa 5 cielo sereno +12.2° perc. +11.2° prob. 3 % 11.5 ONO max 24.9 Maestrale 68 % 1014 hPa 8 cielo sereno +16.8° perc. +15.7° prob. 6 % 25.5 ONO max 35.3 Maestrale 45 % 1014 hPa 11 poche nuvole +19.1° perc. +18.2° prob. 2 % 23 ONO max 29.4 Maestrale 42 % 1014 hPa 14 cielo sereno +20.8° perc. +19.9° prob. 25 % 21.3 NO max 23.9 Maestrale 36 % 1013 hPa 17 cielo sereno +16.7° perc. +15.8° prob. 25 % 16.9 NNO max 22.3 Maestrale 55 % 1014 hPa 20 poche nuvole +14.7° perc. +13.9° prob. 8 % 8 NNO max 13.5 Maestrale 67 % 1016 hPa 23 poche nuvole +13.7° perc. +12.9° prob. 17 % 6.6 ONO max 7.7 Maestrale 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:08

