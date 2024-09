Il Ponte sullo Stretto e i “no Cupola di Brunelleschi”: il paragone di Salvini al Forum di Cernobbio

StrettoWeb

Matteo Salvini, nel suo lungo intervento al Forum di Cernobbio, ha parlato anche di Ponte sullo Stretto, confermando le intenzioni che ribadisce da ormai molto tempo. L’obiettivo è “arrivare all’approvazione del progetto, in via definitiva del Cipess entro l’anno 2024, con l’avvio dei cantieri immediatamente conseguente. Dicono – precisa – che è il Ponte sullo Stretto è un ponte sovranista, di Salvini e di destra. No, è un Ponte che unisce e avvicina”, che “serve alla gente. Sarà il Ponte a campata unica più lungo al mondo e lo facciamo noi italiani, anche la Cupola del Brunelleschi non aveva precedenti nella storia dell’architettura”.

Allora – dice il Ministro ricordando un vecchissimo precedente – “c’erano i no Cupola che dicevano c’è vento, c’è il terremoto. Il Ponte lo fanno centinaia di ingegneri, mentre il politico sceglie il progetto e trova il modo di finanziarlo, porta avanti la normativa. E ci passano le navi sotto il ponte, nonostante le critiche che sto leggendo: noi i ponti li facciamo perché ci passino le navi sotto, non perché le blocchino. Ci saranno 6 corsie stradali, due binari ferroviari, queste sono le stime”.

