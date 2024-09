Meteo Ragusa, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Ragusa per Venerdì 20 Settembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, con piogge leggere che accompagneranno la notte e la mattina. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 15,9°C e i 18,6°C. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite che si faranno sempre più evidenti nel pomeriggio e nella sera.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Ragusa sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura di 18,6°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 3,3 km/h da Sud Ovest. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del giorno, con accumuli che si attesteranno intorno a 0,11 mm.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Infatti, dalle 07:00 alle 12:00, si prevedono piogge moderate, con temperature che varieranno tra 17°C e 17,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, raggiungendo un picco di 2,01 mm alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 9,1 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo. Le piogge si attenueranno, e il cielo passerà a una condizione di cielo coperto fino alle 15:00, per poi mostrare nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18°C e 18,2°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 98%. La probabilità di pioggia scenderà progressivamente, fino a diventare assente nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno che si stabilirà a partire dalle 19:00. Le temperature scenderanno fino a 16,2°C e la copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 4%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Est, rendendo la serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di piogge, si prevede un weekend con condizioni più stabili e temperature in aumento. Domani e dopodomani, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature che potrebbero raggiungere i 20°C. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le piogge di Venerdì saranno solo un ricordo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.42 mm 4.1 N max 5 Tramontana 77 % 1013 hPa 5 pioggia leggera +17.6° perc. +17.6° 0.43 mm 1.2 O max 3.6 Ponente 83 % 1013 hPa 8 pioggia moderata +17° perc. +17° 2.01 mm 5.8 N max 9.2 Tramontana 88 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +17.7° perc. +17.6° 0.66 mm 8.7 NE max 14.7 Grecale 81 % 1015 hPa 14 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 36 % 12.3 NE max 20.6 Grecale 74 % 1015 hPa 17 nubi sparse +17.1° perc. +16.9° prob. 17 % 8.3 NE max 10.6 Grecale 79 % 1016 hPa 20 cielo sereno +16.2° perc. +16° Assenti 8.8 NE max 10 Grecale 83 % 1018 hPa 23 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° Assenti 7.3 NNE max 7.9 Grecale 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:56

