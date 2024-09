Meteo Palermo, le previsioni per domani martedì 17 settembre

StrettoWeb

Martedì 17 Settembre a Palermo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di piogge leggere e un cielo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento si attesterà tra i 11 e i 16 km/h, proveniente principalmente da Sud-Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con piogge leggere che si manifesteranno nelle prime ore del giorno.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno leggermente, portando a un accumulo di circa 1,39 mm di pioggia entro le ore 07:00. Le temperature si attesteranno tra i 19°C e i 23°C, con una percezione termica che potrebbe risultare leggermente più alta. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, raggiungendo punte di 25 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno una lieve variazione, con la possibilità di piogge leggere che continueranno fino alle ore 15:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 22-23°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 66%. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire leggermente, passando dal 97% al 96%. Il vento si presenterà con una velocità di circa 22 km/h, mantenendo la direzione da Ovest-Sud-Ovest.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 20°C entro le ore 21:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 51%, e le probabilità di pioggia diventeranno minime, con valori che scenderanno fino all’11%. Il vento si calmerà, mantenendosi intorno ai 11 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Mercoledì e giovedì si prevede un cielo più sereno e temperature che potrebbero superare i 25°C, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +20.3° perc. +20.3° 0.18 mm 16 SO max 22 Libeccio 73 % 1009 hPa 5 pioggia leggera +20.2° perc. +20.2° 0.23 mm 11.3 SSO max 15.9 Libeccio 76 % 1009 hPa 8 pioggia leggera +20.1° perc. +20.3° 0.74 mm 16.3 SSO max 26.2 Libeccio 82 % 1010 hPa 11 pioggia leggera +23.1° perc. +23.1° 0.63 mm 25 SO max 35.5 Libeccio 64 % 1010 hPa 14 pioggia leggera +22.8° perc. +22.9° 0.38 mm 21.1 OSO max 32.1 Libeccio 66 % 1009 hPa 17 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° prob. 50 % 17 OSO max 23.8 Libeccio 67 % 1010 hPa 20 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 17 % 11.7 SO max 15.4 Libeccio 73 % 1012 hPa 23 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° prob. 11 % 11.8 SSO max 15.6 Libeccio 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:07

