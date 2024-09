StrettoWeb

Un pauroso incidente stradale autonomo è avvenuto, questa mattina, sull’A18 Messina-Catania. Un furgone con a bordo due fratelli, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro il guardrail, nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasportare un ferito grave in ospedale. Sul luogo del sinistro anche le ambulanze del 118, le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco. Nell’importante arteria si sono formate lunghe code.

