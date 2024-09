EA Sports FC 25, gli overall dei giocatori del Palermo: in due a 75

StrettoWeb

Certo, la nostalgia c’è. FIFA, PES, gli overall di Toni, Miccoli, Pastore, Cavani e compagnia, ma intanto – per ora – è un buon punto di partenza. Il Palermo è tornato in Serie B da qualche anno e per questo è anche tornato sui videogiochi. Nello specifico, anche su EA Sports FC 25, pronto ad uscire venerdì 27 settembre. In altri articoli abbiamo analizzato gli overall di Catanzaro e Cosenza, ora vediamo quelli dei rosanero.

La squadra, così come nella realtà, è di livello anche nel videogame, non per niente – al netto della partenza soft in campionato – considerata tra le grandi favorite al salto in Serie A. I valori singoli dei calciatori fanno spiccare su tutti Di Francesco e Le Douaron, entrambi a 75, i più alti come valutazione. Subito dietro capitan Brunori a 74. Poi Lucioni e tre a 72, ovvero Blin, Gomes, Ranocchia. Di seguito tutti i valori.

