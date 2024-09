EA Sports FC 25, chi vale di più tra i calciatori del Catanzaro? Gli overall

StrettoWeb

E’ tutto pronto per l’uscita ufficiale di EA Sports FC 25, programmata per venerdì 27 settembre. Nei giorni scorsi è stata messa a disposizione l’app per i dispositivi mobili iOS e Android, mentre da domani sarà disponibile il videogame per console. Com’è noto, nel videogioco c’è spazio anche per le squadre di Serie B, alla luce pure dei tantissimi tifosi sparsi in tutta Italia, simbolo di grandi piazze d’Italia.

I tifosi, che poi in tanti casi sono anche giocatori, sono sempre molto curiosi di conoscere le valutazioni dei giocatori, il valore assoluto, più comunemente l’overall. Stesso discorso vale per il Catanzaro, al suo secondo anno di fila in cadetteria dopo l’exploit della scorsa stagione, con la semifinale playoff al primo anno dopo la promozione.

Secondo EA Sports FC 25, i giocatori con il maggior valore del Catanzaro sono sono D’Alessandro e Pigliacelli, con un overall di 72. Si tratta di due dei nuovi arrivi del mercato estivo. Subito dietro, invece, due confermati, simboli degli ultimi anni: capitan Iemmello con 71 e Scognamillo con 70. Si tratta degli unici quattro della rosa con un valore uguale o superiore al 70, tutti gli altri hanno un overall inferiore. Ecco di seguito tutti i valori dei giocatori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.