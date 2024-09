EA Sports FC 25, gli overall del Cosenza: solo un calciatore supera i 70

StrettoWeb

C’è grande attesa, tra gli appassionati di calcio e di videogiochi del genere, per l’uscita del tradizionale EA Sports FC 25, ex FIFA. Venerdì 27 settembre il videogame per console, mentre è già disponibile l’app per dispositivi mobile per iOS e Android. Presente anche la Serie B e, così come già fatto per il Catanzaro, andiamo a scoprire anche gli overall del Cosenza di Alvini.

Gli overall rappresentano le valutazioni dei calciatori, i valori assoluti di ogni singolo sulla base delle abilità inserite dal gioco. Quelle abilità che, in altre modalità del videogame – quindi non offline – possono cambiare a seconda di alcuni fattori. Tornando al Cosenza, solo un giocatore supera i 70, il portiere Alessandro Micai. Subito dietro, a 69, il difensore Michele Camporese, capitan D’Orazio e Simone Mazzocchi. L’ultimo arrivato Luca Strizzolo è a quota 68. Di seguito tutti gli overall.

