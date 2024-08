Reggio Calabria, la scalinata tra fondo Versace e via Padre Catanoso abbandonata al degrado | FOTO

StrettoWeb

Le condizioni di degrado, abbandono e incuria a Reggio Calabria sono sempre più estese e diffuse. Le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo sono state scattate nella scalinata che congiunge la via Padre Catanoso con la prima traversa del Fondo Versace. Come si evince dalle foto, la scalinata è diventata impraticabile e per i pedoni è pericoloso scendere senza rischiare di farsi male vista la presenza di erbacce di ogni tipo che coprono anche i gradini. Mai, nella storia della cittè, le scalinate del centro cittadino erano ridotte in questo modo: situazione analoga a Trabocchetto, Villini Svizzeri e Cappuccinelli. Che tristezza.

