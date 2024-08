Patti, paziente con la gamba rotta medicato con i cartoni. Cateno De Luca: “Schifani si dimetta”

StrettoWeb

“La sanità è allo sbando, un colabrodo, lo denunciamo da mesi. Ospedali pubblici ormai al collasso a causa di una politica miope. Per curare una frattura invece di usare il gesso, viene utilizzato il cartone. È successo all’ospedale Barone Romeo di Patti (Me). Da mesi Sud chiama Nord denuncia le forti criticità che interessano i pronto soccorso della provincia di Messina, ricevendo assurde e false rassicurazioni. Sul caso specifico del ‘Barone Romeo’, con l’On. Pippo Lombardo abbiamo già chiesto un’ispezione sia per l’ospedale di Patti che per tutti i presidi dell’ASP 5“. E’ quanto afferma l’On. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

“Davanti alle parole imbarazzanti di quest’oggi di Renato Schifani non possiamo però tacere. Non bastano le scusa, ma servono i fatti che chiediamo da mesi. Il governo siciliano e quello nazionale targato Meloni stanno portando il Paese verso il baratro. Dove sono le risorse per la sanità pubblica? Un diritto sacro santo calpestato dalla politica che preferisce fare passerelle e distribuire mancette elettorali. Schifani e il suo assessore alla sanità devono immediatamente dimettersi: sono una vergogna nazionale”, conclude De Luca.

