Volley, Luck-Tigano premiata dal Comune di Cardeto per la medaglia d’argento alle finali del torneo S3

“Le soddisfazioni in casa Luck-Tigano continuano. In occasione dell’insediamento della nuova giunta comunale, presso il comune di Cardeto, il neo Sindaco Daniela Arfuso ha voluto omaggiare i giovani sportivi cardetesi che si sono distinti quest’anno nelle loro discipline sportive”.

“Fra questi il nostro S3 Filippo Cilione, che insieme ad Andrea Moscato, Davide Zerbonia, Giuseppe Leone, Luca Monopoli e Mattia Vatore sono riusciti a conquistare la medaglia d’argento alle ultime finali del Trofeo Nazionale S3 II Livello maschile tenutosi recentemente a Caorle. Ancora un plauso ai nostri campioni e un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio Comunale di Cardeto. Go go Luck-Tigano”. Così in una nota il club esprime la propria felicità.

