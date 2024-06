Volley, storico risultato per la Luck Reggio Calabria: arriva 2ª alle finali nazionali S3

StrettoWeb

L’ASD Luck Volley, società del Presidente Mimmo Panuccio, arriva seconda alle Finali Nazionali Volley S3 che si sono appena concluse a Caorle (VE). Si tratta di un risultato storico per la Calabria e per la Provincia di Reggio. I ragazzi, per raggiungere la finale, hanno infatti superato società storiche del Volley nazionale, anche grazie al supporto ed il tifo sfrenato dei genitori che hanno percorso 1.500 Km pur di poter stare vicino ai propri figli.

La società ringrazia pure la Società Jolly Cinquefrondi, di appartenenza dell’atleta Davide Zerbonia. I protagonisti: gli Monopoli Luca, Zerbonia Davide, Leone Giuseppe, Vatore Mattia Cilione Filippo, Andrea Moscato, i Tecnici Francesco Pavone e Daquino Roberto, i Dirigenti Nadia Chiaia e Maurizio Finizzi.

