Il Val Gallico ha fatto… Tredici: Gatto e Calabrese hanno detto “sì”

L’Asd Val Gallico Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con i calciatori Pasquale Gatto e Antonino Calabrese. Gatto è una seconda punta e trequartista, classe 2001, che nelle recenti stagioni in Promozione e Prima Categoria ha superato la doppia cifra rispettivamente con le maglie di San Giorgio (13 centri) e Val Gallico (16 gol). Cresciuto nelle giovanili di Hinterreggio e Bocale, con i biancorossi approda in prima squadra vincendo il campionato di Promozione. Poi la chiamata per la Nazionale Dilettanti, con cui disputa il torneo estivo a Trento. Di rientro in Calabria passa alla Reggina e vince il campionato Berretti, per poi passare in Eccellenza dove indossa i colori di Bocale e Palmese.

Calabrese è un terzino sinistro classe 2000 cresciuto

nel settore giovanile della Reggina. Nel 2018-2019 gioca in Eccellenza

con la ReggioMediterranea, la stagione successiva vola in D con Licata

prima e Palmese poi, e in seguito si trasferisce al Termoli in

Eccellenza molisana. Ritorna a Reggio Calabria nel 2021-2022, al

Ravagnese in Promozione, mentre nelle ultime due stagioni ha vestito i

colori di Real Metropolitana e Val Gallico in Prima Categoria.

Grande intesa e fiducia da parte della società, nell’ambito di quelli

che di fatto sono dei rinnovi: Gatto e Calabrese, infatti, si uniscono

ai già ufficiali Scaramuzzino, La Cava e Artuso, in quello che è il

tredicesimo movimento in entrata ufficiale.

Stage Settore Giovanile. Venerdì 19 luglio, dalle 17:30 c/o lo stadio

“Lo Presti” di Gallico, è previsto il secondo stage settore giovanile

per i calciatori nati dal 2006 al 2009

Riepilogo acquisiti: Zampaglione (p); Iacono (d), Scaramuzzino (d), Dominguez (d), La Cava (d), M. Robaina (d), Calabrese (d); Pangallo (c), Torres (c), Artuso (c); Anderson Lima (a), Carvajal (a), Gatto (a).

