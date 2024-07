Reggio Calabria si prepara ad accogliere i big: Lauro, Izzo, Panariello, Masini, Mannoia e tanti altri

StrettoWeb

Grande attesa per gli eventi estivi dell’Officina dell’Arte a Piazza del Popolo e a Piazza Castello. Pronti a calcare il palco, il vulcanico Achille Lauro (30 Luglio, ingresso gratuito, piazza del Popolo), 8 agosto gli attori Federico Perrotta, Valentina Olla, Antonello Costa, Tiziana Foschi, Antonio Pisu e lo straordinario corpo di ballo (anche questo evento gratuito inserito nell’estate reggina).

Nell’incantevole cornice di Piazza Castello invece, l’istrionico attore Biagio Izzo con il divertentissimo “EsseOEsse” insieme a Francesco Procopio domenica 11 Agosto, la coppia inossidabile PanarielloVSMasini il 12 agosto e la straordinaria Fiorella Mannoia con “Sinfonia” il 13 agosto.

Un tris di spettacoli live davvero unico che mette ancora una volta, l’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli alla prova ma anche, permetterà al pubblico di Reggio Calabria di trascorrere in armonia le calde serate estive.

“Concediamo al pubblico che crede nel teatro ma soprattutto, che crede e segue l’Oda, ciò che merita: divertimento, passione e il sano diritto di sognare – afferma il direttore artistico Piromalli -. Per dimostrare la nostra gratitudine a chi, in tutti questi anni, ha sostenuto l’Officina dell’Arte, abbiamo pensato di fare un ulteriore regalo: acquistando i biglietti dei live MasiniVSPanariello e Mannoia, avrà in omaggio il ticket dello spettacolo di Izzo. La famosa formula prendi tre e paghi due. Il nostro obiettivo è di avvicinare i giovani e non solo, al mondo del teatro, stimolando la loro fantasia e creatività. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ora tocca a Reggio Calabria cogliere queste belle occasioni “.

Il direttore artistico ricorda la solida collaborazione con la Dedo Eventi del giovane promoter Alfredo De Luca con il quale” è nata una bella amicizia e una sinergia imprenditoriale che valorizza l’arte in tutte le sue forme, la Calabria, le sue risorse e i suoi professionisti“.

L’ODA ormai da anni, attraverso spettacoli di alta qualità, propone momenti di svago, varietà e apprendimento, favorendo lo sviluppo culturale e artistico e anche questa volta, è riuscita a mettere a segno un’esperienza teatrale unica e coinvolgente. È ancora possibile acquistare i biglietti presso l’Officina Friends in via Fata Morgana n. 36 o su www.ticketone.it.

