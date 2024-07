Reggio Calabria a secco d’acqua, Sorical: “costretti a chiudere prima i serbatoi”. Le zone interessate

StrettoWeb

Continua l’incubo della carenza d’acqua anche a Reggio Calabria. Un problema diffuso da settimane, purtroppo, pure in Sicilia e in generale al Sud. L’emergenza siccità, come documentato nelle ultime settimane su StrettoWeb, è eloquente e lo dimostrano le immagini della Diga del Menta, che quest’anno non è arrivata neanche a metà della sua capacità.

In tutto ciò monta l’ira di tanti cittadini, arrabbiati per le perdite segnalate in tutto il territorio e non solo. Più di qualcuno, infatti, chiede pure maggiori controlli per quanto concerne possibili allacci abusivi. Intanto la Sorical è stata costretta ad annunciare un ulteriore razionamento: “da alcuni giorni si riscontrano ulteriori cali di portata dall’acquedotto Tuccio e di conseguenza siamo costretti ad anticipare la chiusura dei serbatoi per aumentare la capacità di accumulo”, avvisa la società in una nota.

“Questi i nuovi orari di chiusura:

Ore 14 : chiusura dei serbatoi Campoli, Nocille, Bocale, Ribergo.

Ore 17: San Sperato e Condera”.

