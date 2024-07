Siccità, le immagini della Diga del Menta: livello dell’acqua sempre più basso | FOTO

StrettoWeb

Peggiora a vista d’occhio la situazione della riserva idrica della diga del Menta, che un mese fa era al 47,7% del proprio riempimento e adesso è diminuita ulteriormente. Le poche piogge cadute nei primi giorni di luglio non sono state sufficienti ad attenuare il problema della siccità, che fisiologicamente non si può certo superare in piena estate anche in caso di anomalie pluviometriche positive. Il caldo e il clima prevalentemente secco continueranno ad essere una costante almeno fino a fine agosto, e il livello della diga continuerà inesorabilmente a diminuire anche per la crescente domanda di acqua a valle.

Il razionamento continua tra Reggio Calabria e la fascia jonica della provincia, quella Grecanica servita dalla Diga. Le immagini a corredo dell’articolo, scattate nella giornata di ieri sabato 13 luglio, evidenziano il drastico calo del livello idrico delle ultime settimane. La situazione della siccità, quindi, peggiora ulteriormente.

