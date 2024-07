Reggio Calabria: grave emergenza idrica in Contrada Gagliardi, cittadini esasperati

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente alla grave emergenza idrica in contrada Gagliardi a Reggio Calabria. Il lettore Domenico Morabito afferma: “ora siamo a cinque! Infatti sono cinque i giorni che in contrada Gagliardi di Reggio Calabria, non arriva una goccia d’acqua nelle famiglie”.

“A nulla sono valse le segnalazioni dei cittadini agli uffici competenti (Sorical, Ufficio Manutenzione, Lavori Pubblici). Purtroppo, è un problema che si ripete ormai da tempo con frequenza quasi calendarizzata, a partire dai giorni di venerdì per tutto il fine settimana!”

“La prolungata mancanza del prezioso liquido crea situazioni di esasperazione e grave disagio a tutti i cittadini, ma soprattutto agli abitanti di questa contrada dove risiedono famiglie con bambini, anziani e soprattutto disabili, che meriterebbero altre attenzioni!”

“Situazione incomprensibile ed inaccettabile visto da poco i cittadini hanno contribuito, pagando le salate bollette, tra le più alte d’ Italia, alla gestione del servizio idrico e che avrebbero tutto il diritto ad avere un’adeguata fornitura. Invece si è costretti fare la fila, nelle poche fontanelle attive rimaste, al fine di poter soddisfare almeno le minime esigenze primarie”.

“Sembrano scene da terzo mondo quelle cui si assiste presso le fontane dove le persone, anche donne ed anziani, sotto il sole cocente e le torride temperature, riempiono i pesanti contenitori da caricare sulle macchie e portare a casa e tutto per un colpevole disservizio!. Si spera, che con le diverse segnalazioni fatte agli uffici competenti, il problema idrico nella contrada, che è anche igienico e sanitario, possa essere risolto al più preso!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.