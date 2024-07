Reggina (sigh!), Ballarino come un teenager sui social. E Praticò minaccia la stampa

E invece nel business plan di settembre 2023, Ballarino aveva promesso l’immediata promozione in serie C con 10 mila spettatori a partita, la scuola calcio, la squadra femminile, e poi quest’anno il “doppio salto” e quindi l’immediata promozione in serie B. In questi giorni, quindi, la Reggina di Ballarino avrebbe dovuto allestire – in base a quello che lui stesso aveva promesso alla città – una squadra in grado di competere con Catania, Avellino, Benevento e Crotone, e invece in serie C c’è il Trapani che l’anno scorso ha umiliato la Fenice Amaranto e adesso sta facendo “con i fatti” esattamente quello che Ballarino a Reggio ha venduto soltanto a parole. La sua squadra (di Ballarino), invece, si approccia per il secondo anno consecutivo alla serie D (mai successo prima nella storia del calcio a Reggio Calabria), e soprattutto neanche per il prossimo campionato sembra essere all’altezza delle avversarie.

Il Siracusa, infatti, ha confermato in blocco la stessa squadra che l’anno scorso ha dato 20 punti di distacco agli amaranto vincendo tre partite su tre negli scontri diretti (1-2 al Granillo all’andata, 1-0 al de Simone al ritorno; 2-1 ai playoff). Non solo. Il club aretuseo si sta rinforzando ulteriormente l’organico con calciatori – quelli sì – “lussi per la categoria“: ha preso Convitto dal Trapani (16 gol lo scorso anno), Longo dall’Igea Virtus (15 gol lo scorso anno), Candiano (esperto centrocampista che ha già vinto più volte la D e arriva da una grande stagione in serie C), confermando Alma e Maggio, i due capocannonieri dello scorso campionato con 17 gol ciascuno. Al momento è una super-corazzata più forte persino del Trapani di un anno fa.

Ad allestire una squadra molto competitiva per la promozione c’è persino la Nissa, l’ambiziosa squadra di Caltanissetta, mentre la Reggina al momento è ferma al palo. In base alle squadre campane che verranno inserite nel girone, ci sono tutti i presupposti affinché il club di Ballarino possa bissare lo stesso percorso dello scorso anno sognando (!!) di arrivare ai playoff, mantenendosi un po’ tutta la stagione tra il quarto e il sesto posto.

E invece gli unici fatti che Ballarino deve fare sono legati al campo: altrimenti il marchio e il nome, scontatissime banalità ampiamente previste nel momento in cui si è candidato al bando del Comune per rilevare il titolo sportivo, rimarranno solo contenitori vuoti. E rischiano seriamente di mortificare ulteriormente una città che – per come si sono messe le cose adesso che siamo già a fine luglio, e come dimostrano i numeri degli abbonati – è già rassegnata all’ennesimo disastro sportivo. Perché se la Reggina non vince il campionato neanche il prossimo anno, sarà condannata alla terza stagione consecutiva nell’interregionale. Per lunghi tratti della storia, neanche la seconda squadra di Reggio Calabria scendeva così in basso (vedi HinterReggio o Valle Grecanica). E invece Ballarino vorrebbe pure gli applausi…