Reggina, licenziato tutto lo staff della cucina: la società preferisce la mensa dell’Ospedale

I tagli dei costi continuano in casa Reggina: il club di Nino Ballarino ha deciso nei giorni scorsi di licenziare tutto lo storico staff interno del servizio mensa presso il Centro Sportivo Sant’Agata, per sostituirlo con la stessa azienda che gestisce i pasti dell’Ospedale. Un servizio di tipo industriale che peserà meno sui conti del club e ovviamente avrà una inferiore qualità.

I calciatori che sceglieranno di rimanere al Sant’Agata per i pasti, dovranno pagare 13,50 euro al giorno: questo prevede il regolamento interno al club. Il cibo, però, adesso arriva precotto e confezionato. Non certo il massimo della scienza per una società che si occupa di sport e in cui l’alimentazione è un fattore determinante anche per le performance degli atleti.

E se lo scorso anno a vincere la serie D è stato un club che faceva tutte le trasferte con un jet privato, quest’anno la Reggina ambisce allo stesso traguardo tagliando persino i cuochi e affidandosi alla mensa dell’Ospedale per risparmiare quattro lire.

