Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

Sabato 20 Luglio a Trapani si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +25,6°C e i +30°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, arrivando fino a +31,4°C durante le ore più calde.

Durante la mattina, il vento soffierà con intensità variabile tra i 11,6km/h e i 16,7km/h, provenendo prevalentemente da direzione Nord – Nord Ovest. Nel pomeriggio, la velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,6km/h sempre provenienti da Nord. La sera, il vento diminuirà leggermente di intensità, mantenendo comunque una brezza piacevole.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, così come la copertura nuvolosa che si manterrà al 0%. L’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 51% e il 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, possiamo affermare con certezza che Sabato 20 Luglio a Trapani sarà una giornata ideale per godersi il mare e il sole, senza preoccuparsi di piogge o temporali. Le temperature gradevoli e la brezza leggera renderanno l’atmosfera piacevole e adatta a trascorrere del tempo all’aperto. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sul meteo a Trapani nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +25.8° perc. +26.4° Assenti 16.2 NE max 19.4 Grecale 76 % 1012 hPa 5 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 11.2 NE max 13.4 Grecale 70 % 1012 hPa 8 cielo sereno +29.4° perc. +30.6° Assenti 14.8 N max 15.8 Tramontana 53 % 1012 hPa 11 cielo sereno +29.8° perc. +31.3° Assenti 16.7 NNO max 16.4 Maestrale 53 % 1012 hPa 14 cielo sereno +29.8° perc. +31.1° Assenti 16.3 NNO max 18.2 Maestrale 52 % 1011 hPa 17 cielo sereno +29.5° perc. +30.5° Assenti 15.6 NNE max 18.4 Grecale 51 % 1009 hPa 20 cielo sereno +27.7° perc. +28.8° Assenti 11.7 NNE max 12.6 Grecale 58 % 1010 hPa 23 cielo sereno +27.4° perc. +28.3° Assenti 11.8 NE max 12.2 Grecale 56 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:27

