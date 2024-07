Ponte sullo Stretto, il governo del Giappone al G7 di Reggio Calabria: “nostre aziende interessate a contribuire e investire nel progetto”

StrettoWeb

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Mariko Kaneko, il portavoce del Ministro degli Esteri giapponese Yōko Kamikawa, a margine del G7 in corso a Reggio Calabria. Nello scenario incantevole del Lungomare di Reggio Calabria, ci ha confidato che “è la prima volta che vengo in Calabria, mi ha colpito la bellezza del mare, ma soprattutto il fatto che qui non c’è solo il mare, ci sono anche le montagne e quindi trovo tanti punti molto simili al Giappone. Ma mi ha colpito soprattutto la gentilezza e l’accoglienza calorosa dei cittadini di Reggio Calabria“.

Rispondendo alle nostre domande con l’aiuto dell’interprete dal giapponese all’italiano, il portavoce del Ministro Kamikawa ha illustrato innanzitutto gli obiettivi del Giappone in quest’incontro del G7, ribadendo l’importanza della cooperazione internazionale nell’alveo dei principi liberali e democratici con una particolare attenzione allo sviluppo di politiche di genere in favore delle donne, ma soprattutto rispetto al nostro territorio ha aperto la strada a importanti prospettive di collaborazione per la costruzione del Ponte sullo Stretto.

“Sicuramente in Giappone abbiamo grandi tecnologie per costruire i ponti soprattutto quelli resistenti ai terremoti, perchè siamo un Paese composto da tante isole in zona molto sismica, quindi se l’Italia vuole realizzare un’iniziativa per richiamare interessi delle aziende giapponesi, ci sono sicuramente alcune aziende che possono rispondere positivamente. Il Governo Giapponese non può rappresentare direttamente le aziende giapponesi, ma se l’Italia farà quest’iniziativa, ci sarà la grande possibilità di collaborazione nel contesto del progetto del Ponte sullo Stretto“, ha detto Mariko Kaneko. In alto, a corredo dell’articolo, l’intervista integrale.

