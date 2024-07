Reggio Calabria, centro storico blindato per il G7: i big del mondo al Museo e sul Lungomare | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Reggio Calabria vive una serata da città blindata: il centro storico è inaccessibile, il Lungomare completamente chiuso al traffico, tutte le strade intorno al Museo sono transennate. Enorme il dispiegamento delle forze dell’ordine, con migliaia di agenti e una camionetta ad ogni incrocio. I big del mondo, riuniti a Santa Trada presso l’Altafiumara Resort per il G7 del Commercio, sono arrivati in centro intorno alle ore 21:00 per visitare il Museo Nazionale della Magna Grecia con i Bronzi di Riace. Il Museo era rimasto appositamente chiuso al pubblico per tutto il pomeriggio.

Alla visita hanno partecipato i Ministri degli Esteri di 12 Paesi internazionali, i loro delegati, ambasciatori, diplomatici e funzionari. Tanti ne hanno approfittato per una passeggiata sul Lungomare; immancabile una sosta da Cesare per il gelato che ha fatto letteralmente impazzire i delegati, tra loro in modo particolare l’Ambasciatore britannico che ha dimostrato di andarne particolarmente ghiotto.

L’elicottero della Polizia continua a presidiare tutta l’area, ma Reggio Calabria è blindata anche lato mare con le moto d’acqua della Polizia e le motovedette di Guardia di Finanza e Guardia Costiera, che controllano metro per metro tutto il tratto di spiaggia antistante la città. Le misure di sicurezza sono state notevolmente innalzate dopo l’attentato a Donald Trump.

Reggio Calabria, l'arrivo dei Ministri degli Esteri del G7 sul Lungomare: le immagini

Reggio Calabria, l'enorme dispiegamento delle forze dell'ordine per scortare i Ministri del G7 sul Lungomare

