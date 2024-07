Ponte sullo Stretto, Ciucci: “lo Stato stronca sul nascere ogni ingerenza della mafia”

StrettoWeb

“Non commento le indagini in corso, per dovuto rispetto all’attività inquirente. In linea generale è bene che da parte dello Stato ci sia la massima attenzione, volta a stroncare sul nascere qualsiasi ipotesi o tentativo di ingerenza della criminalità nei lavori“. E’ il commento dell’Ad della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, sentito dall’ANSA sulle indagini della Dda di Milano sul tentativo di alcune persone riconducibili al clan mafioso dei Barcellonesi di interessarsi ai lavori intorno al Ponte sullo Stretto.

