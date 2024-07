A Martone “Baccalà in Piazzetta”: il paese della locride diventerà Capitale del Baccalà

StrettoWeb

Sono ufficialmente iniziati i preparativi per l’evento Baccalà in Piazzetta che si svolgerà a Martone il 6 e 7 agosto. La manifestazione avrà il chiaro intento di far conoscere le tradizioni enogastronomiche locali, insieme anche alla riscoperta delle radici culturali. L’evento è promosso dall’Amministrazione con la collaborazione della Proloco e dei volontari martonesi. Due giorni dedicati chiaramente al baccalà, il merluzzo conservato sotto sale, presente in tantissime ricette locali. Occasione per scoprire come a Martone, grazie alla presenza della sorgente naturale di Crini e alla qualità della sua acqua, il risultato dopo alcuni giorni di ammollo, è davvero invitante e delizioso, una vera prelibatezza.

Gli organizzatori hanno deciso di puntare su un vero e proprio menù per valorizzare alcune ricette, selezionate tra le tante che si tramandano di famiglia in famiglia. Ecco perché nelle due serate, ad un prezzo fisso e su prenotazione, sarà possibile degustare le seguenti eccellenze martonesi: le immancabili “pitteje cu baccalà”, squisite frittelle di baccalà; il baccalà con patate silane e pomodori di stagione, soluzione sempre saporita ed apprezzata; le polpette di filetti di baccalà, una vera bontà; il trancio di baccalà fritto accompagnato da una saporita peperonata; i fagioli con baccalà e olio evo; le melanzane con cuore di baccalà, per fare sposare infine mare e monti.

Tutti prodotti che andranno a far parte del ricco ed appetitoso piatto unico che verrà distribuito nel centro storico, come detto ad un prezzo fisso e simbolico, e che si potrà degustare per le vie del paese, con angoli di Martone che verranno personalizzati per l’occasione con posti a sedere e che renderanno la serata ancora più speciale.

Inoltre l’apprezzata street band dell’Associazione Giovani Musicisti Mammola eseguirà brani di musica contemporanea dal vivo, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente e piacevole. Sarà possibile anche accompagnare la cena con dell’ottimo vino locale o con il Terre di Gerace IGP Locride bianco dell’Azienda Agricola Barone Macrì, vino intenso con note agrumate risultato dell’unione dei due vitigni calabrese greco e inzolia, ulteriore tassello per far comprendere la cura dei particolari e l’attenzione verso i visitatori della manifestazione.

“La riscoperta delle nostre radici – ha commentato Francesco Meduri, Presidente della Proloco per Martone – è uno degli obiettivi primari della nostra associazione. La cucina calabrese ad esempio è un patrimonio, tante volte sottovalutato, che fa parte in modo indissolubile della nostra cultura. Alcune ricette sono vere opere d’arte che si tramandano e arricchiscono il nostro territorio. Le tradizioni gastronomiche rappresentano, senza alcun dubbio, un patrimonio culturale di inestimabile valore, portando con sé secoli di storia, sapori autentici e un senso di appartenenza profondo. Mantenere vive queste tradizioni è fondamentale per preservare l’identità di una comunità e per trasmettere un’eredità culinaria unica alle generazioni future”.

“L’invito – conclude Meduri – è quello di prenotare in anticipo per poter aiutare cosi l’organizzazione a programmare nel miglior modo la degustazione del menu a base baccalà. Abbiamo già ricevuto molte prenotazioni ma allo stesso tempo metteremo un tetto massimo per poter garantire la qualità della degustazione. Grazie all’Amministrazione che ci ha coinvolto in questo progetto unico per il territorio e la nostra comunità. Vi aspettiamo a Martone per cenare piacevolmente sotto le stelle e ammirare il panorama”.

