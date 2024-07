L’Italia di Basket a Reggio Calabria, le indiscrezioni: data, avversaria e torneo

StrettoWeb

Viola e basket sono un binomio inscindibile a Reggio Calabria e, come spesso accade, quando le cose funzionano in ambito cittadino, arriva anche l’interesse nazionale. Questa volta addirittura con la N maiuscola. Nei mesi scorsi StrettoWeb aveva dato notizia della volontà di portare la Nazionale Italiana di Basket a Reggio Calabria e farla giocare nel ‘nuovo’ PalaCalafiore, una volta completati i lavori di riqualificazione dell’impianto.

Una volontà che potrebbe tradursi in realtà molto presto. Dopo la presentazione della Redel Viola Reggio Calabria, nuova denominazione della squadra dopo il cambio di title sponsor, arriva un’altra grande notizia per il basket reggino.

Secondo le indiscrezioni raccolte da StrettoWeb, l’Italia del CT Pozzecco dovrebbe giocare in riva allo Stretto il prossimo 25 novembre, contro l’Islanda. La partita non dovrebbe avere carattere amichevole ma dovrebbe essere una di quelle valide per le qualificazioni ai prossimi Europei: appuntamento importantissimo, vista la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

