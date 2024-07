Viola e Redel, che energia! La presentazione della nuova maglia e del title sponsor | FOTO

StrettoWeb

Chiamatela Redel Viola Reggio Calabria. Cambia il title sponsor della Pallacanestro Viola che, dopo l’ottima stagione passata al fianco di Myenergy, culminata con una splendida cavalcata fino ai Playoff, ha deciso di affidarsi a una nuova azienda reggina che opera nel settore energetico e in ambito green, Redel.

Nella mattinata odierna, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede Redel a Campo Calabro (Reggio Calabria), è stata presentata la nuova partnership e con essa anche la nuova maglia della Redel Viola Reggio Calabria per la stagione 2024-2025.

Le parole del presidente Redel Umberto Barreca

“Primo tassello di un progetto molto ampio fra due società con una storia importante. Due società che convivono con l’energia. Siamo tutti sicuri che ogni giocatore metterà il massimo impegno in campo, con la voglia di raggiungere traguardi ambiziosi. Negli ultimi mesi abbiamo avviato un percorso con il presidente Laganà e il GM Vita per questo accordo. Condividiamo l’ambizione che la Viola si è data, siamo felici che la struttura organizzativa sia formata da persone appassionate.

Sarà bellissimo vedere giocare la Viola al PalaCalafiore completamente rinnovato. Sposiamo il progetto Viola, ricco di passione, che vede al centro i giovani reggini con U19 e U17. Ricordiamo con emozione i tempi gloriosi in cui la Viola giocava in Serie A. Siamo convinti che fra qualche anno potremmo riportare la squadra ai vertici del basket italiano. Ci auguriamo di raggiungere risultati straordinari con il supporto della città, del Trust e della nostra partnership“.

Le parole del presidente Laganà

“Redel ha parlato di famiglia, dipendenti, passione nel lavoro. Ci ha accomunato proprio questo. La Viola è una famiglia, è d’obbligo che ci sia un presidente, ma la passione che c’è all’interno della Viola è dettata dall’entusiasmo di chi sta intorno alla Viola, dal Trust a chi sta al di fuori della Viola. I tifosi ci hanno detto che l’ambiente all’interno del PalaCalafiore è molto familiare.

Accanto a questo ci sono gli impegni e le risorse. Redel è venutA incontro alle nostre esigenze. Chiameremo la squadra Redel Reggio Calabria. Tutto questo è stato possibile anche grazie a Myenergy, azienda che ha sposato il progetto Viola e la sua famiglia. Ha capito che volevano dare qualcosa in un ambiente sano, pulito e pieno di energia. Redel ha ritenuto che la propria presenza all’interno del futuro della Viola fosse importante. Ci sarà una grande collaborazione fra Redel e Myenergy. La Viola ce la metterà tutta per fare in modo affinchè Redel possa avere la massima visibilità poichè rappresenta il nostro sponsor e la nostra città“.

Le parole del CEO Redel Demetrio Barreca

“Ci siamo conosciuti un paio di mesi fa. Guardandoci negli occhi abbiamo capito che ci fossero i presupposti per questo matrimonio Viola-Redel. Il progetto che ci è stato presentato è stato convincente. Ci sono tanti punti di condivisione. Noi negli ultimi 6-8 mesi siamo stati avvicinati da altre attività sportive, tutte le squadre attuali in città sono nelle serie in cui non dovrebbero essere. Abbiamo deciso di sposare il mondo Viola perchè è la storia di questa città.

La nostra società Redel, sul territorio da oltre 40 anni, è una delle più titolate di tutta la città e province. Abbinare la storia del basket a Reggio Calabria, quella della Viola, al nostro nome Redel e a quello di Reggio Calabria, è stata una grande soddisfazione. Siamo contentissimi di questi, ci auguriamo che sia un inizio, già da quest’anno si spera di vincere il campionato e di portare il basket reggino al suo posto“.

Le parole del delegato allo Sport Giovanni Latella

“La città ha bisogno di energia positiva. Oggi presentiamo Redel Viola, due eccellenze. La Viola ha le carte in regola per tornare nella categoria in cui merita, la Serie A. Redel è un’impresa a valenza europea. Aver investito nella Viola crea onore e identità. Spero che la nostra città possa svegliarsi dal suo torpore, lo può fare con una buona Amministrazione, ma anche con gli investimenti di imprese e privati, ma anche con lo sport.

Dalla parte dell’Amministrazione stiamo cercando di creare le condizioni per creare strutture accoglienti e qualificate. Il PalaCalafiore è uno dei palazzetti più belli d’Italia, da qui a breve finiranno i lavori di riqualificazione. Stessa cosa per il Pianeta Viola, non tutte le società a livello nazionale hanno un centro sportivo come quello della Viola. I lavori sono quasi terminati, la palestra è utilizzabile, si sta lavorando per l’esterno. Lo daremo alla città e alla Viola“.

Le parole del GM Fortunato Vita

“Per questa stagione ho professato la parola ‘programmazione’. Dalla prima squadra ai settori giovanili. Da quest’anno Redel Reggio Calabria ha programmato per tempo tutta la stagione prossima. Abbiamo completato un roster di primo livello con l’obiettivo di raggiungere i risultati sperati. Ce la metteremo tutta, la squadra è ambiziosa, team di altissimo livello, non soltanto dal punto di vista del roster ma anche dello staff tecnico. Come ho sempre detto le società sportive devono ragionare come un’azienda con struttura e programmazione. Per raggiungere gli obiettivi ai quali puntiamo, non serve solo programmazione, staff e sponsor, ma anche le strutture. Ci ritroviamo qui a fine luglio con delle idee chiare, sia noi come società sportiva, sia Redel, che l’Amministrazione.

Ci tengo a sottolineare un altro aspetto, dopo tantissimi anni abbiamo ricostruito il settore giovanile con due squadre ai campionati nazionali, U17 e U19. Ci sono le opportunità per giocare a Reggio Calabria, non c’è necessità per andare in altre piazze. Ci stiamo organizzando per fare basket ad alto livello. Abbiamo fatto reclutamento in regione e da fuori, anche stranieri. Abbiamo una programmazione importante, dal 19 agosto inizierà la programmazione atletica, il 29 di settembre la prima gara di campionato. Mi auguro che il PalaCalafiore sia perfettamente pronta per la prima gara per scendere in campo i nostri giocatori con la nuova maglia che presentiamo ufficialmente. Tre maglie: nera e arancio, arancio e nera e la terza maglia bianca, tutte con lo sponsor Redel che ci rappresenta“.

